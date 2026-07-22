violenze nel carcere di santa maria capua vetere i pm chiedono pene severe per dirigienti e agenti della penitenziaria

Notizia in breve

I pubblici ministeri hanno richiesto pene da sette a ventuno anni di carcere per 106 imputati coinvolti nelle violenze del carcere di Santa Maria Capua Vetere, avvenute nell'aprile 2020. Le accuse riguardano torture e pestaggi commessi da dirigenti e agenti della polizia penitenziaria. I processi sono ancora in corso, e le richieste di condanna sono state presentate nelle udienze precedenti.