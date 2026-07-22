Il pubblico ministero ha chiesto pene fino a 21 anni di carcere per le violenze avvenute nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere. Durante la requisitoria, ha rivolto un’accusa diretta all’ex comandante della polizia penitenziaria, definendolo un criminale. L’uomo, attualmente alla guida di un altro istituto penitenziario, è coinvolto nel procedimento giudiziario relativo alle violenze nel carcere casertano. La richiesta di condanna si basa su accuse di aver partecipato o facilitato le violenze.

“Sei un criminale”. Sono le parole pronunciate dal pm Alessandro Milita durante la requisitoria del maxiprocesso sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, rivolte a Gaetano Manganelli, ex comandante della Polizia penitenziaria dell’istituto casertano e oggi comandante del carcere di Salerno. Un’accusa durissima, arrivata nel momento in cui il magistrato ha ricostruito davanti al Tribunale la posizione di uno degli imputati ritenuti centrali nella vicenda dei pestaggi ai danni dei detenuti avvenuti il 6 aprile 2020, in pieno lockdown per l’emergenza Covid. Per quelle violenze il giudice per le indagini preliminari avevano firmato 52 misure cautelari parlando di “orribile mattanza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chieste pene fino a 21 anni per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il pm all’ex comandante: “Sei un criminale”

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Crisis of War: A Mother Tortured Over 3 Meters of Land

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