violenze nel carcere di santa maria capua vetere al processo i pm chiedono pene severe per dirigenti e agenti della penitenziaria

Notizia in breve

I pubblici ministeri hanno chiesto pene comprese tra sette e ventuno anni di carcere per 106 imputati coinvolti nelle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nell’aprile 2020. I procedimenti riguardano presunte torture e pestaggi commessi da agenti e dirigenti della polizia penitenziaria. La richiesta di condanne più severe si riferisce alle responsabilità di coloro che avrebbero partecipato o permesso le violenze.