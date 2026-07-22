Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere al processo i pm chiedono pene severe per dirigenti e agenti della Penitenziaria
I pubblici ministeri hanno chiesto pene comprese tra sette e ventuno anni di carcere per 106 imputati coinvolti nelle violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nell’aprile 2020. I procedimenti riguardano presunte torture e pestaggi commessi da agenti e dirigenti della polizia penitenziaria. La richiesta di condanne più severe si riferisce alle responsabilità di coloro che avrebbero partecipato o permesso le violenze.
Da sette a ventuno anni di carcere per i 106 imputati finiti a processo per le torture e i pestaggi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dell'aprile del 2020. In piena emergenza Covid, con una rivolta in atto in vari istituti penitenziari italiani, nel carcere sammaritano fu scelta la violenza contro circa 300 detenuti. Una vicenda ricostruita nei minimi dettagli nel corso delle varie udienze di requisitoria, prima dalla pm Alessandra Pinto, poi oggi da Alessandro Milita, nel frattempo divenuto procuratore aggiunto presso la Procura di Napoli, ma all'epoca dei fatti all'ufficio inquirente sammaritano. «Sei un... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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Chieste pene fino a 21 anni per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il pm all’ex comandante: “Sei un criminale”Il pubblico ministero ha chiesto pene fino a 21 anni di carcere per le violenze avvenute nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere.
Temi più discussi: Processo Mezzarano Salvatore ed altri (relativo alle presunte torture avvenute nell’istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere durante l’emergenza pandemica il 6 aprile 2020); Morte di Hakimi Lamine, la requisitoria del Pubblico Ministero; Pm, 'detenuti pestati per giorni senza medico, il caso Diaz meno grave'; Pestato in cella e poi abbandonato: il processo sulla morte di Hakimi dopo 28 giorni di agonia a Santa Maria Capua Vetere.
Sei un criminale. Sono le parole pronunciate dal pm durante la requisitoria del processo sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove ha chiesto 14 anni di reclusione per l'ex comandante della Polizia Penitenziaria Gaetano Manganelli. facebook
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