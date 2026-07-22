Durante la requisitoria del maxiprocesso per violenze in carcere, il pubblico ministero ha rivolto all’ex comandante un’accusa diretta, chiamandolo “criminale”. Le parole sono state pronunciate nel corso di un intervento che ha durato circa due minuti, senza ulteriori dettagli sulle accuse specifiche o sulle circostanze. L’udienza si è svolta in un’aula giudiziaria, con il pm che ha evidenziato il suo giudizio nei confronti dell’imputato.

Tempo di lettura: 2 minuti “Sei un criminale”. Così il pm Alessandro Milita si è rivolto durante la requisitoria del maxiprocesso per le violenze commesse nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, all’imputato Gaetano Manganelli, ex comandante delle polizia penitenziaria del carcere casertano (attualmente comandante al carcere di Salerno); per lui è stata richiesta una pena alta, di 14 anni. Un imputato di peso cui Milita contesta la condotta “furba” di essere rimasto lontano dalle violenze, visto che Manganelli non girò per i corridoi delle sezioni del reparto Nilo dove i detenuti venivano malmenati, ma rimase nel suo ufficio. Eppure... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenze in carcere, il pm all’ex comandante Manganelli: “Sei un criminale”

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