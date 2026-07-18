Un detenuto algerino è morto il 6 aprile 2020, dopo aver subito violenze da parte degli agenti penitenziari in un carcere in provincia di Caserta. Secondo il pubblico ministero, il detenuto è stato pestato e poi abbandonato, in una vicenda definita “terribile, unica e spaventosa nella sua dinamica”. La morte è stata causata dalle violenze subite durante il suo periodo di detenzione. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si sta svolgendo un procedimento giudiziario.

Tempo di lettura: 2 minuti “Un caso terribile, unico e spaventoso nella sua dinamica”. Così, il pubblico ministero Alessandro Milita, ha definito la vicenda di Hakimi Lamine, detenuto algerino morto dopo i pestaggi commessi dagli agenti penitenziari al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 6 aprile del 2020. L’attuale procuratore aggiunto di Napoli ha discusso del caso nel corso della requisitoria del maxi-processo che vede 105 imputati. Lamine morì il 4 maggio 2020, quasi un mese dopo i fatti, in una cella di isolamento del reparto Danubio. Era affetto da psicosi e schizofrenia e aveva un’esperienza molto lunga di abuso di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Detenuto morto dopo le violenze in carcere, il pm: “Pestato e abbandonato”

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Detenuto di 26 anni trovato morto in carcere: giallo sulla denuncia per violenze

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Detenuto morto dopo le violenze in carcere: pm, pestato e abbandonato. Prosegue la requisitoria del processo sui pestaggi a Santa Maria Capua Vetere #ANSA x.com

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