Il comandante e l’ispettore di un carcere sono stati sospesi per aver commesso abusi e violenze sui detenuti. Secondo le indagini, i cosmetici sono stati usati per ricattare le detenute. Un video di diciotto minuti delle telecamere di sorveglianza mostra le violenze e le vessazioni subite dai detenuti. Le autorità stanno verificando le circostanze e le responsabilità di quanto avvenuto all’interno della struttura.

?? Punti chiave Come sono stati usati i cosmetici per ricattare le detenute? Cosa si vede nei diciotto minuti del filmato delle telecamere? Perché il comandante ha nascosto le relazioni riservate alla Procura? Chi ha aiutato gli agenti a occultare le violenze nella cella??? In Breve Episodio avvenuto il 30 aprile 2025 nella cella numero sei del carcere. Due detenute hanno testimoniato gli abusi dopo aver visto l'ispettore nella cella. Filmato di 18 minuti documenta l'ingresso dell' . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carcere di Ivrea: sospesi comandante e ispettore per abusi e violenze

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