Un ragazzo di 22 anni, conosciuto sui social, è stato arrestato a Milano dopo aver violentato una ragazza di 16 anni. La giovane, in lacrime, ha denunciato l’aggressione. La Procura sta indagando sulla vicenda, che si è verificata dopo un primo incontro nato online. Dopo mesi di indagini, l’uomo è stato fermato.

Un primo incontro nato sui social e trasformatosi in una violenza sessuale, secondo quanto denunciato. Sulla vicenda sta facendo luce la Procura di Milano. Al centro delle indagini un 22enne residente nell’hinterland milanese, destinatario di una misura cautelare con l’accusa di stupro su una ragazza di 16 anni conosciuta su Instagram. L’indagato respinge ogni addebito e parla di un rapporto consensuale. Ipotesi violenza sessuale aggravata Le circostanze della presunta violenza sessuale La confessione all’amica Il ragazzo si proclama innocente Ipotesi violenza sessuale aggravata Il giovane accusato è stato sottoposto ad obbligo di dimora nel Comune di residenza, con limitazioni negli orari serali e notturni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Violenza sessuale a Milano, 16enne in lacrime dopo lo stupro: preso dopo mesi il 22enne conosciuto sui social

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