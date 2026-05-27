Un uomo di 20 anni egiziano, condannato per uno stupro avvenuto lo scorso luglio, è deceduto a sei mesi dall’aggressione. La vittima, una donna di 50 anni senza fissa dimora, era stata picchiata violentemente da due uomini e si era rifugiata in una stazione ferroviaria. La condanna riguarda l’episodio di violenza sessuale, mentre la sua morte non è collegata direttamente all’aggressione. La causa del decesso non è stata ancora resa nota.

ROVIGO - In due avevano picchiato selvaggiamente una cinquantenne senza fissa dimora, che si era riparata alla stazione ferroviaria lo scorso luglio. Poi l’avevano trascinata dentro un edificio abbandonato nell’area ferroviaria e qui, prima uno, poi l’altro, l’avevano violentata. Nel giro di pochi giorni, però, entrambi erano stati individuati e arrestati dalla polizia. Ieri è arrivata la prima condanna per la vicenda che aveva visto come vittima la donna che nei mesi scorsi, in una vita segnata dalla sofferenza, è mancata per le patologie delle quali soffriva, anche se nell’ultimo periodo era stata ospitata da dei parenti a Porto Viro per quanto aveva attraversato e per l’aggravarsi delle sue condizioni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Muore sei mesi dopo la violenza sessuale, 20enne egiziano condannato per lo stupro avvenuto lo scorso luglio

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