Violenza di stato | il virus diffuso dagli Usa

Nelle due settimane prima della morte di Abderrahim Fakir, le forze paramilitari di ICE hanno ucciso Lorenzo Slagado Araujo, 52 anni, mentre si trovava in viaggio. Araujo, padre di famiglia di Houston, è stato colpito durante un'operazione delle autorità statunitensi. La sua morte si aggiunge a una serie di incidenti avvenuti in quel periodo. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell'intervento o sulle circostanze dell'uccisione.

Nelle due settimane precedenti la morte di Abderrahim Fakir, le squadre paramilitari di ICE hanno assassinato Lorenzo Slagado Araujo, 52 anni, un padre di famiglia di Houston mentre si recava. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Perpignan : Une ville qui bascule dans l'insécurité

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