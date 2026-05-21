Perché Raul Castro è stato incriminato dagli USA

L’ex presidente cubano Raul Castro, insieme a cinque altre persone, è stato formalmente incriminato da un gran jury della Florida. La notizia è stata resa nota di recente e riguarda accuse legali che coinvolgono direttamente Castro e altri soggetti. Le accuse sono state presentate in un procedimento giudiziario in cui si sono raccolti elementi sufficienti per procedere con l’iter penale. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulle accuse o sui capi di imputazione.

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L’ex presidente cubano Raul Castro e cinque altre persone sono state incriminate da un gran jury della Florida. Le accuse riguardano l’abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I due velivoli appartenevano a un’organizzazione di volontari con sede a Miami e l’incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Il procuratore generale ad interim Todd Blanche e altri alti funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno dato l’annuncio a Miami, durante una cerimonia in onore delle vittime della sparatoria. “Per quasi 30 anni, le famiglie di quattro americani assassinati hanno atteso giustizia”,??ha detto Blanche. “Erano civili disarmati che stavano effettuando missioni umanitarie per il salvataggio e la protezione di persone in fuga dall’oppressione attraverso lo stretto della Florida. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Perché Raul Castro è stato incriminato dagli USA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Former Cuban president Raul Castro indicted in U.S. Sullo stesso argomento Cuba, l’ex presidente Raul Castro incriminato negli UsaL’amministrazione Trump ha ottenuto l’incriminazione dell’ex presidente di Cuba Raúl Castro. Cuba, incriminato negli Usa ex presidente Raul Castro: l'annuncio del procuratore generaleL’amministrazione Trump ha ottenuto l’incriminazione dell’ex presidente cubano Raúl Castro. Gli Usa ci riprovano: incriminano l'ex presidente cubano Raul Castro È lo stesso schema del Venezuela Le accuse per l'abbattimento di due aerei nel 1996 fa salire bruscamente la pressione americana sull'isola Per Trump, Cuba si deve aspettare una nuova x.com L'ex presidente cubano Raul Castro è incriminato negli Stati Uniti reddit Raúl Castro incriminato negli Usa per la strage dei Cessna del 1996A trent’anni dall’abbattimento dei velivoli di Hermanos al Rescate, la giustizia americana punta l’ex uomo forte di Cuba. Ma dietro l’atto d’accusa c’è molto più di una vicenda giudiziaria: c’è una fr ... giornalelavoce.it Incriminato negli Stati uniti l'ex Presidente di Cuba Raùl Castro. Perché e cosa può succedereNel 2021 Raúl Castro ha lasciato formalmente la guida dello Stato e del Partito Comunista all’attuale presidente Miguel Díaz-Canel. tg.la7.it