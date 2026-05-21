Perché Raul Castro è stato incriminato dagli USA

Da metropolitanmagazine.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex presidente cubano Raul Castro, insieme a cinque altre persone, è stato formalmente incriminato da un gran jury della Florida. La notizia è stata resa nota di recente e riguarda accuse legali che coinvolgono direttamente Castro e altri soggetti. Le accuse sono state presentate in un procedimento giudiziario in cui si sono raccolti elementi sufficienti per procedere con l’iter penale. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulle accuse o sui capi di imputazione.

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L’ex presidente cubano Raul Castro e cinque altre persone sono state incriminate da un gran jury della Florida. Le accuse riguardano l’abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I due velivoli appartenevano a un’organizzazione di volontari con sede a Miami e l’incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Il procuratore generale ad interim Todd Blanche e altri alti funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno dato l’annuncio a Miami, durante una cerimonia in onore delle vittime della sparatoria. “Per quasi 30 anni, le famiglie di quattro americani assassinati hanno atteso giustizia”,??ha detto Blanche. “Erano civili disarmati che stavano effettuando missioni umanitarie per il salvataggio e la protezione di persone in fuga dall’oppressione attraverso lo stretto della Florida. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Former Cuban president Raul Castro indicted in U.S.

Video Former Cuban president Raul Castro indicted in U.S.

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