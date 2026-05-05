Un focolaio di Hantavirus è stato confermato a bordo di una nave che si trova attualmente ancorata al largo di Capo Verde. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato la presenza del virus, che ha causato decessi tra i passeggeri e il personale della nave. La situazione ha suscitato preoccupazione e attenzione internazionale, considerando anche i precedenti di un incidente simile in ambito crocieristico.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato un focolaio di Hantavirus a bordo di una nave attualmente ancorata al largo di Capo Verde. Il bilancio è già grave: tre decessi tra i passeggeri e il timore di una dinamica di contagio anomala. La situazione si complica per il sospetto, ancora in fase di verifica, di una possibile trasmissione interumana. Si tratterebbe di un evento raro per questo tipo di virus, storicamente associato al contatto con animali infetti. Il caso ha assunto rapidamente una dimensione internazionale dopo lo sbarco di una passeggera sull’isola di Sant’Elena il 24 aprile. La donna, il cui marito era già morto sulla nave, presentava gravi sintomi gastrointestinali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Come si è diffuso il virus”. Incubo crociera, morti a bordo: ora la drammatica scoperta

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