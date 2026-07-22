Una violenta grandinata ha colpito martedì 21 luglio 2026 l'autostrada A13, distruggendo diversi veicoli e provocando feriti. Auto schiacciate dal ghiaccio, cristalli di grandine ovunque e traffico in tilt. Sono stati segnalati incidenti e alcune persone sono state portate in ospedale. La zona interessata si estende tra la provincia di Ferrara e le Marche. La conta dei danni è ancora in corso.

È in corso la conta dei danni provocati, nella giornata di martedì 21 luglio 2026, dalla violenta ondata di maltempo che ha colpito soprattutto la provincia di Ferrara e le Marche. In entrambi i casi sono stati chicchi di grandine di grosse dimensioni (fino a tre centimetri di diametro) ad aver sfondato i parabrezza dei veicoli (in particolare sull'autostrada A13), bucato i tetti delle abitazioni e devastato le coltivazioni. Si registrano diversi feriti, con i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per prestare soccorso. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Violenta grandinata sull'A13: auto distrutte e feriti

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Maltempo Abruzzo, drammatica grandinata: auto distrutte nel teramano

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