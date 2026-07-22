Una violenta grandinata ha danneggiato diversi veicoli sull'A13 nel Ferrarese. La perturbazione, accompagnata da pioggia intensa e raffiche di vento, ha interessato soprattutto le frazioni e la zona sud della città. La circolazione autostradale ha subito rallentamenti e disagi a causa dei danni causati dalla grandine. Nessuna informazione su feriti o altre conseguenze immediate. La grandinata ha provocato danni visibili alle auto coinvolte.

La nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento, che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città, ha mandato in tilt anche la circolazione sulla A13. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. "Oltre a una grandinata molto intensa, con chicchi fino a tre centimetri di diametro che hanno distrutto i vetri di diverse auto, infissi e tetti, violente raffiche di vento hanno abbattuto numerosi alberi e divelto coperture delle case e capannoni", ha riferito il sindaco Alan Fabbri, che sottolinea danni "ingenti anche per tutto il mondo agricolo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Violenta grandinata nel Ferrarese, auto danneggiate sull'A13

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