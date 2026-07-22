Una forte grandinata ha interessato il Ferrarese, con pioggia intensa, grandine e vento. La precipitazione ha causato danni alle auto e vetri rotti, con alcuni veicoli costretti a fermarsi sulla strada. Le frazioni e l’area sud della città sono state le zone più colpite. I danni alle vetture sono stati segnalati da automobilisti che hanno riferito di vetri infranti e auto danneggiate. Nessuna informazione su feriti o interventi di emergenza.

Una violenta grandinata ha colpito il Ferrarese, con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno interessato in particolare le frazioni e l’area sud della città. Chi circolava sull’ autostrada A13 ha vissuto cinque minuti di terrore: gli automobilisti sono stati costretti a fermarsi, letteralmente bombardati da chicchi di grandine “grossi quasi come un pugno” che hanno distrutto i vetri delle auto, ferendo alcuni dei conducenti a bordo. “Ci trovavamo verso Padova, all’improvviso è diventato tutto nero, si è alzato il vento ma si riusciva ancora a camminare, poi è arrivata la grandine e mi ha sfondato tutto”, spiega uno di loro nel video. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I vetri sono schizzati dappertutto”: violenta grandinata sulla A13, automobilisti costretti a fermarsi e auto danneggiate

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