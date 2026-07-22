Una grandinata intensa ha colpito l’A13, causando danni alle auto e almeno un ferito. I parabrezza sono stati distrutti e numerose vetture sono state danneggiate, impedendo il proseguimento del viaggio agli automobilisti coinvolti. La pioggia di grandine, di dimensioni simili a sassi, ha generato panico tra chi si trovava sulla strada. Non sono stati segnalati altri feriti o danni a persone oltre a quello già riferito. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i lavori di messa in sicurezza.

I parabrezza delle auto distrutti e tanta, tantissima paura tra gli automobilisti impossibilitati a proseguire. È questo il bollettino di quanto accaduto nel pomeriggio di martedì 22 luglio su un tratto dell’autostrada A13 (la Bologna-Padova), in particolare nei pressi di Ferrara, a causa di una grandinata devastante che ha provocato almeno un ferito. Un evento distruttivo. Sono state numerose le auto colpite dai pezzi del ghiaccio che cadevano come proiettili dal cielo. Come dichiarato a Local Team, almeno un automobilista ha riportato tagli alle braccia a causa dei vetri rotti: "Sono finiti dovunque. Era veramente grossa. Ci siamo presi un bello spavento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grandine come sassi: paura sull’A13, almeno un ferito e auto danneggiate

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