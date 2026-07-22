MARCIANO DELLA CHIANA – Nello sport, così come nella vita, non conta quante volte cadi, ma come decidi di rialzarti. Lo sa bene Viola Sorrentino, quindicenne di Marciano della Chiana, che ha trasformato la sua prima partecipazione ai Campionati Italiani di salto ostacoli in un capolavoro di determinazione e talento. In sella alla sua fidata Dhea Firstlady, la giovane amazzone ha conquistato il titolo di vicecampionessa italiana nella specialità Stile H110, portando a casa una medaglia d’argento che brilla molto più del suo colore. Un risultato straordinario che arriva dopo un percorso tutt’altro che semplice: due brutti infortuni e un lungo cammino di recupero psicofisico non hanno spento il sogno di Viola. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Viola Sorrentino e l’argento da favola: “L’amore per questo sport mi ha dato la forza di rialzarmi”

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