L’ex calciatore ha rivelato di aver affrontato un tumore che gli ha causato la perdita dei capelli, sottolineando il sostegno ricevuto dalla moglie durante il periodo difficile. In una recente intervista, ha anche annunciato che si sta preparando a lasciare il club giallorosso, con cui ha avuto una lunga carriera e molte soddisfazioni. Ha ricordato con affetto i momenti trascorsi e le emozioni legate alla sua esperienza professionale.

A giugno scadrà il suo contratto con la Roma. E dopo 53 anni rischia di salutare il posto che l’ha visto ai massimi livelli come calciatore, dirigente, allenatore e responsabile delle giovanili. Ma per Bruno Conti potrebbe anche aprirsi la porta della Nazionale. E proprio al canale della Figc, 'Vivo Azzurro TV', la leggenda romanista e azzurra è tornata a parlare affrontando anche il tema doloroso della sua malattia. “Tre anni fa mi hanno trovato un tumore al polmone - ha confidato Conti -. Mi avevano toccato la cosa che amo di più, i miei capelli. All’inizio non avevo voglia di fare niente, la mia fortuna è stata avere la famiglia vicino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bruno Conti: "Il tumore mi ha toccato la cosa che più amo, i capelli. Ma mia moglie mi ha dato forza"

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