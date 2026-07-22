Dopo l’eliminazione agli ottavi dei Mondiali 2026 contro la Norvegia, Vinicius Jr. ha deciso di dedicare parte della pausa estiva alla cura del proprio aspetto. È stato mostrato un confronto tra il suo volto prima e dopo un intervento di chirurgia estetica, che ha provocato un volto più alterato rispetto alla sua immagine abituale. La scelta di intervenire chirurgicamente ha attirato attenzione, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sul tipo di intervento o sui motivi.

Terminata l’avventura ai Mondiali 2026, conclusasi dopo l’eliminazione agli ottavi contro la Norvegia di Erling Haaland, Vinicius jr. ha scelto di dedicare parte della pausa estiva alla cura della propria immagine. L’attaccante del Real Madrid, infatti, si è sottoposto in gran segreto a un trattamento di chirurgia estetica al viso in Brasile, precisamente a Goiânia, la capitale dello stato del Goiás. A rivelare l’indiscrezione è stato il portale brasiliano LeoDias, secondo cui il giocatore avrebbe organizzato tutto nel massimo riserbo per evitare fughe di notizie. L’intervento effettuato riguarda l’armonizzazione del mento, una procedura sempre più richiesta che permette di rendere il profilo del volto più definito, migliorando la proiezione e l’equilibrio dei lineamenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vinicius, il volto stravolto dall'intervento: eccolo prima e dopo

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