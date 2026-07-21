Vinicius sei tu? Il brasiliano irriconoscibile dopo l' intervento al viso

Il calciatore brasiliano è apparso irriconoscibile dopo un intervento chirurgico al viso, che ha modificato il mento per renderlo più pronunciato e definito. La trasformazione ha sorpreso i suoi tifosi, che hanno notato un cambiamento evidente nel suo aspetto. L’intervento, effettuato di recente, ha portato a un volto diverso rispetto alle immagini precedenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sul motivo della procedura o sui dettagli dell’intervento.

Il brasiliano si è sottoposto a un intervento chirurgico per rendere il mento più pronunciato e definito: il risultato ha sconvolto i suoi fan. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Vinicius Jr Unrecognizable After Chin Surgery Following World Cup Exit | Fans Are Not Okay

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