Vinicius jr si è sottoposto ad un intervento di armonizzazione facciale | il suo viso ora è diverso
Dopo l'eliminazione del Brasile dai Mondiali, Vinicius Jr si è sottoposto a un intervento di armonizzazione facciale, concentrato sul mento. L'operazione ha modificato l’aspetto del suo volto, rendendolo diverso rispetto a prima. Le immagini mostrano un cambiamento evidente nella forma e nella struttura del viso del calciatore. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo alla motivazione dell’intervento.
Vinicius jr si è sottoposto a un intervento di armonizzazione facciale (del mento) subito dopo l'eliminazione del Brasile dai Mondiali: il suo volto è cambiato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Vini Jr. fez harmonização... e o resultado impressiona
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