Vinicius jr si è sottoposto ad un intervento di armonizzazione facciale | il suo viso ora è diverso

Notizia in breve

Dopo l'eliminazione del Brasile dai Mondiali, Vinicius Jr si è sottoposto a un intervento di armonizzazione facciale, concentrato sul mento. L'operazione ha modificato l’aspetto del suo volto, rendendolo diverso rispetto a prima. Le immagini mostrano un cambiamento evidente nella forma e nella struttura del viso del calciatore. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo alla motivazione dell’intervento.