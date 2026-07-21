Vinicius jr si è sottoposto ad un intervento di armonizzazione facciale | il suo viso ora è diverso

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l'eliminazione del Brasile dai Mondiali, Vinicius Jr si è sottoposto a un intervento di armonizzazione facciale, concentrato sul mento. L'operazione ha modificato l’aspetto del suo volto, rendendolo diverso rispetto a prima. Le immagini mostrano un cambiamento evidente nella forma e nella struttura del viso del calciatore. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo alla motivazione dell’intervento.

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Vinicius jr si è sottoposto a un intervento di armonizzazione facciale (del mento) subito dopo l'eliminazione del Brasile dai Mondiali: il suo volto è cambiato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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