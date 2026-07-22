La sorella dell’attuale allenatore della nazionale turca è deceduta a causa di un incidente domestico. La donna ha subito conseguenze gravi che hanno portato al suo decesso nelle ultime ore.

Gravissimo lutto per Vincenzo Montella. L’attuale allenatore della nazionale turca, infatti, ha perso da poche ore la sorella Caterina che è venuta a mancare a seguito delle tremende conseguenze riportate in un grave incidente domestico. Dopo giorni di agonia in ospedale, lottando tra la vita e la morte, Caterina Montella si è spenta nella notte di ieri. Da subito le sue condizioni erano apparse molto gravi e lasciato presagire al peggio. A riportare la terribile notizia è stata la Federazione calcistica turca che ha rilasciato un messaggio di cordoglio, informando sulla data e sull’orario dei funerali. Ecco la nota: “Abbiamo appreso con profonda tristezza che Caterina Montella, sorella del nostro allenatore della Nazionale Vincenzo Montella, è morta nell’ospedale dove veniva curata a seguito di un tragico incidente nella sua casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dramma per Vincenzo Montella: morta la sorella Caterina a causa di un incidente domestico

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Dramma per Vincenzo Montella, morta la sorella Caterina a causa di un incidente domestico

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