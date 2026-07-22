Vincenzo Montella ha perso la sorella | Caterina morta per un incidente in casa

Caterina Montella, sorella dell’allenatore, è morta in seguito a un incidente domestico. La tragedia si è verificata in casa, secondo quanto riferito. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico, si trova attualmente all’estero, dopo aver partecipato ai mondiali in America. La famiglia Montella non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. La morte è avvenuta durante un normale giorno in casa.

Roma, 22 luglio 2026 – Un incidente in casa sarebbe la causa della morte di Caterina Montella, sorella maggiore di Vincenzo Montella, ex calciatore ed ex ct della Nazionale e ora allenatore della Turchia, reduce dai mondiali che si sono appena svolti in America. È proprio a Istanbul che Montella è stato raggiunto dalla drammatica notizia. A rendere noto il lutto è la Federazione turca con un comunicato ufficiale, in cui si esprime vicinanza alla famiglia. “Abbiamo appreso con immensa tristezza che Caterina Montella, sorella del nostro allenatore della Nazionale Vincenzo Montella, è morta in ospedale dove era ricoverata a seguito di un tragico incidente domestico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Vincenzo Montella ha perso la sorella: Caterina morta dopo un incidente in casaCaterina Montella, sorella maggiore dell’allenatore, è deceduta a causa di un incidente domestico.

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Un grave lutto ha colpito Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia: è scomparsa la sorella Caterina, deceduta a causa delle gravi ferite riportate in un tragico incidente domestico. La notizia è stata resa nota dalla Federazione calcistica turca (TF x.com

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