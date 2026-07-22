Lutto per Vincenzo Montella morta la sorella Caterina | Tragico incidente domestico

Da ilfattoquotidiano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte è morta Caterina, sorella del tecnico italiano ora ct della Turchia. La morte è avvenuta a seguito di un incidente domestico. La famiglia ha confermato il decesso senza fornire ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato dolore tra amici e conoscenti. La salma sarà sottoposta all’autopsia per chiarire le cause dell’incidente. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali delle famiglie.

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Grave lutto per Vincenzo Montella: nella notte di ieri è morta Caterina, la sorella del tecnico italiano oggi ct della Turchia. È stata proprio la Federcalcio turca a comunicare la notizia: “Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico, avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico “. La donna si trovava da giorni ricoverata in gravi condizioni. I funerali si terranno oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 16:30 nella Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, Napoli. La sorella di Vincenzo Montella era rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Grave lutto per Vincenzo Montella: è morta la sorella Caterina dopo un tragico incidente domestico.

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