Caterina Montella sorella di Vincenzo morta in casa dopo un incidente funerali a Casello di Cisterna

Da virgilio.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è deceduta in casa a seguito di un incidente. La famiglia ha organizzato i funerali a Casello di Cisterna. La Federcalcio turca ha confermato la morte, esprimendo condoglianze al commissario tecnico della nazionale e alla sua famiglia. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’ente calcistico, senza ulteriori dettagli sull’incidente.

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Caterina Montella, sorella di Vincenzo, attuale ct della Turchia, è morta in seguito a un incidente in casa. La Federcalcio turca ha confermato la notizia, mostrando vicinanza al commissario tecnico e alla sua famiglia: “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze innanzitutto al nostro ct, così come a tutta la sua famiglia e ai suoi cari”. I funerali si terranno presso la Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna. Morta Caterina Montella, sorella di Vincenzo La Federcalcio turca ha annunciato in una nota la morte di Caterina Montella, sorella del ct della Turchia Vincenzo Montella, deceduta in ospedale in seguito a un incidente domestico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Dramma per Vincenzo Montella, morta la sorella Caterina a causa di un incidente domestico

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