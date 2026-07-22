È morta in ospedale la sorella di Vincenzo Montella, ricoverata da giorni in condizioni critiche dopo un grave incidente domestico. Montella, ex calciatore e attuale commissario tecnico della Turchia, ha perso la sorella Caterina. La famiglia aveva già comunicato il ricovero e le condizioni di gravità, ma la donna non è sopravvissuta. La notizia si è diffusa nelle ultime ore.

Un grave lutto ha colpito Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Turchia ed ex centravanti di Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma e Fulham oltre che della Nazionale: è morta in ospedale la sorella Caterina, ricoverata da giorni in condizioni molto gravi dopo un drammatico incidente domestico. La morte di Caterina Montella ha fatto in breve tempo il giro del web anche perché è stata la Federazione di calcio turca la prima ad esprimere vicinanza al proprio c.t.. «A Vincenzo e tutta la sua famiglia va il nostro più sentito cordoglio», si legge nella nota. I funerali della sorella maggiore di Montella si tengono nel pomeriggio di oggi, alle 16. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Lutto per Vincenzo Montella, è morta la sorella Caterina: era ricoverata dopo un grave incidente domestico

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Dramma per Vincenzo Montella, morta la sorella Caterina a causa di un incidente domestico

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Dramma per Vincenzo Montella: morta la sorella Caterina a causa di un incidente domesticoLa sorella dell’attuale allenatore della nazionale turca è deceduta a causa di un incidente domestico.

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Gravissimo lutto per Vincenzo #Montella, è venuta a mancare Caterina, sorella del tecnico, a causa di tragiche conseguenze riportate da un incidente domestico! R.I.P. x.com

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