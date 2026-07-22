Vince Russo | la Memoria Corta

Partiamo dal fatto più semplice, quello che rende tutto il resto immediatamente più interessante. Nell’aprile 2000, Vince Russo — allora capo autore della WCW — decise di rendere David Arquette, attore comico protagonista del film promozionale “Ready to Rumble”, campione del mondo WCW. Non come gimmick isolata. Come titolo vero, difeso, riconosciuto ufficialmente nella storia della federazione. Arquette non aveva mai lottato professionalmente prima di quel momento — vinse il titolo mettendo a segno un pin accidentale sul proprio compagno di squadra, Eric Bischoff, dopo essere collassato per la stanchezza durante il match. Cinque mesi dopo, lo stesso Russo decise che il titolo mondiale dovesse passare a sé stesso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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