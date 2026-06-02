L’articolo 11 dimenticato | quando la pace non è più una priorità | Vannacci Ucraina FdI e la memoria corta della politica
Il testo si concentra su un articolo di legge trascurato, che riguarda la pace. La politica ha espresso posizioni che mettono in discussione l’attenzione sulla risoluzione dei conflitti, collegando le dichiarazioni di alcuni esponenti a tematiche internazionali e interne. Viene citato il coinvolgimento di figure politiche e riferimenti a situazioni di crisi, come quella in Ucraina, senza approfondire i dettagli delle dichiarazioni o delle conseguenze. Il focus rimane sulla discussione pubblica e sulle posizioni assunte senza analisi o commenti.
Le dichiarazioni con cui Fratelli d’Italia ha incardinato - come condizione per un eventuale ingresso di Roberto Vannacci nella coalizione di centrodestra - la piena adesione alla linea governativa sull’Ucraina meritano una riflessione Le dichiarazioni con cui Fratelli d’Italia ha incardinato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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