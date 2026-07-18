Durigon ha criticato Schlein, accusandola di demagogia e di avere una memoria corta. La replica è arrivata durante il Volley Mercato 2026, tenutosi nei pressi di Bologna. La discussione tra i due si è svolta tra i corridoi del Zanhotel Centergross, dove si sono svolti incontri e confronti tra gli operatori del settore. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali né dettagli sulle motivazioni delle rispettive posizioni.

Roma, 18 luglio 2026 – Tra i corridoi del Zanhotel Centergross di Bentivoglio, alle porte di Bologna, l’atmosfera del Volley Mercato 2026 avrebbe dovuto essere quella di sempre: procuratori che stringono accordi dell’ultima ora, direttori sportivi al telefono, scambi di cartellini e la stesura dei calendari per il prossimo campionato di Serie A maschile. Invece, a prendersi la scena e a monopolizzare le conversazioni è stata un’improvvisa incursione della politica romana. Durigon eletto nuovo presidente della Lega Pallavolo Serie A La notizia del giorno, capace di far passare in secondo piano i colpi di mercato, è l'elezione per acclamazione di Claudio Durigon a nuovo presidente della Lega Pallavolo Serie A maschile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pallavolo, Durigon replica a Schlein: “Fa demagogia e ha la memoria corta”

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