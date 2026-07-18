Pallavolo Durigon replica a Schlein | Fa demagogia e ha la memoria corta

Da quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durigon ha criticato Schlein, accusandola di demagogia e di avere una memoria corta. La replica è arrivata durante il Volley Mercato 2026, tenutosi nei pressi di Bologna. La discussione tra i due si è svolta tra i corridoi del Zanhotel Centergross, dove si sono svolti incontri e confronti tra gli operatori del settore. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali né dettagli sulle motivazioni delle rispettive posizioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 18 luglio 2026 – Tra i corridoi del Zanhotel Centergross di Bentivoglio, alle porte di Bologna, l’atmosfera del Volley Mercato 2026 avrebbe dovuto essere quella di sempre: procuratori che stringono accordi dell’ultima ora, direttori sportivi al telefono, scambi di cartellini e la stesura dei calendari per il prossimo campionato di Serie A maschile. Invece, a prendersi la scena e a monopolizzare le conversazioni è stata un’improvvisa incursione della politica romana. Durigon eletto nuovo presidente della Lega Pallavolo Serie A La notizia del giorno, capace di far passare in secondo piano i colpi di mercato, è l'elezione per acclamazione di Claudio Durigon a nuovo presidente della Lega Pallavolo Serie A maschile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

pallavolo durigon replica a schlein fa demagogia e ha la memoria corta
© Quotidiano.net - Pallavolo, Durigon replica a Schlein: “Fa demagogia e ha la memoria corta”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Claudio Durigon eletto presidente della Lega Pallavolo Serie AClaudio Durigon è stato eletto presidente della Lega Pallavolo Serie A durante l’assemblea straordinaria tenutasi a Bologna.

Durigon alla Lega Volley, schiacciata a vuoto della Schlein: “Sport occupato”. Ma quando c’era la Pd De Micheli…Claudio Durigon è stato nominato alla guida della Lega Volley, scatenando reazioni politiche.

Temi più discussi: Claudio Durigon il nuovo Presidente della Lega Pallavolo Serie A; Mantini saluta Durigon: La sua elezione è un’opportunità anche per Cisterna; Claudio Durigon eletto presidente della Lega Pallavolo Serie A; Durigon presidente Lega Volley: Schlein attacca, lui replica su De Micheli.

pallavolo durigon replica aPallavolo, Durigon replica a Schlein: Fa demagogia e ha la memoria cortaLa leader dem aveva parlato di occupazione militare dello sport da parte dell’attuale maggioranza di governo dopo l’elezione del sottosegretario a nuovo presidente della Lega Pallavolo Serie A masch ... quotidiano.net

pallavolo durigon replica aDurigon presidente Lega Volley: Schlein attacca, lui replica su De MicheliDurigon, nuovo presidente Lega Volley maschile, replica a Schlein: 'Demagogia sull'occupazione politica dello sport' ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web