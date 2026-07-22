Una vigilessa è deceduta in un comando di polizia locale in un comune vicino a Bologna. La procura ha aperto un’indagine e ha chiarito che l’episodio si è verificato durante un normale pomeriggio di servizio. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso o sulle circostanze precise dell’accaduto. La questura ha avviato verifiche interne e sta collaborando con gli inquirenti per accertare le dinamiche.

Ci sono luoghi che dovrebbero essere presidio di ordine e che invece, in un pomeriggio qualunque, diventano teatro del disordine più assoluto. Un comando di polizia locale, in un paese di ventimila abitanti alle porte di Bologna, è uno di questi luoghi. Anzola dell’Emilia non aveva mai fatto notizia per altro che le sue rotonde e il suo mercato del sabato. Il 16 maggio 2024 un omicidio sconvolge il paese: a morire è Sofia Stefani, 33 anni, agente di polizia locale. Sofia muore nell’ufficio del suo comandante, Giampiero Gualandi, 63 anni all’epoca dei fatti: oltre ad essere il suo superiore era anche il suo amante. La donna muore per un colpo di pistola sparato con l’arma di ordinanza di Gualandi, che sosterrà che quel colpo è partito per sbaglio, ma le indagini e il processo diranno molto altro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vigilessa morta, colpo di scena in procura: tutta la verità sulla fine di Sofia Stefani

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