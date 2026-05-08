**Omicidio Vassallo | colpo di scena Procura e Procura generale ricorrono contro proscioglimento Cagnazzo**

Da iltempo.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità giudiziarie di Salerno hanno presentato ricorso in appello contro il proscioglimento del colonnello Fabio Cagnazzo nell’ambito del procedimento riguardante l’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. La decisione di ricorrere è stata annunciata dopo che la prima istanza aveva disposto il non luogo a procedere nei confronti dell’indagato. La vicenda giudiziaria, aperta diversi anni fa, prosegue con questa nuova fase processuale.

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Salerno, 8 mag. - (Adnkronos) - Omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo: Procura e Procura generale di Salerno ricorrono in appello contro proscioglimento del colonnello Fabio Cagnazzo. Nuovo colpo di scena sul caso giudiziario che si trascina dal 5 settembre 2010, quando il sindaco di Pollica fu ucciso ad Acciaroli a colpi di pistola. La Procura di Salerno, in accordo e condivisione con la Procura generale presso la Corte di appello - si legge in una nota a firma del procuratore generale facente funzione Elia Taddeo e del procuratore Raffaele Cantone - ha depositato nella giornata di ieri appello contro la sentenza del G.U.P. del...🔗 Leggi su Iltempo.it

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