Omicidio Vassallo | colpo di scena Procura e Procura generale ricorrono contro proscioglimento Cagnazzo**

Le autorità giudiziarie di Salerno hanno presentato ricorso in appello contro il proscioglimento del colonnello Fabio Cagnazzo nell’ambito del procedimento riguardante l’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. La decisione di ricorrere è stata annunciata dopo che la prima istanza aveva disposto il non luogo a procedere nei confronti dell’indagato. La vicenda giudiziaria, aperta diversi anni fa, prosegue con questa nuova fase processuale.

Salerno, 8 mag. - (Adnkronos) - Omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo: Procura e Procura generale di Salerno ricorrono in appello contro proscioglimento del colonnello Fabio Cagnazzo. Nuovo colpo di scena sul caso giudiziario che si trascina dal 5 settembre 2010, quando il sindaco di Pollica fu ucciso ad Acciaroli a colpi di pistola. La Procura di Salerno, in accordo e condivisione con la Procura generale presso la Corte di appello - si legge in una nota a firma del procuratore generale facente funzione Elia Taddeo e del procuratore Raffaele Cantone - ha depositato nella giornata di ieri appello contro la sentenza del G.U.P. del...🔗 Leggi su Iltempo.it

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