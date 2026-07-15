Stasera alle 21.30 su Rai 3 va in onda la seconda parte del processo per l’omicidio di Nada Cella, avvenuto a Chiavari nel 1996, e per il delitto della vigilessa Sofia Stefani. La puntata conclude il racconto giudiziario di questi due casi, con l’esame degli ultimi atti e delle testimonianze raccolte. La trasmissione fa parte della stagione 2026 di “Un giorno in pretura”, condotta da Roberta Petrelluzzi.

P rosegue stasera alle 21.30 su Rai 3 la stagione 2026 di Un giorno in pretura, lo storico programma ideato e condotto da Roberta Petrelluzzi. Nella puntata si affronterà la seconda parte e ultima parte del processo per la morte di Nada Cella, avvenuta a Chiavari nel 1996. Sul banco degli imputati Anna Lucia Cecere, ex insegnante di 54 anni, accusata di omicidio volontario. La malattia e il processo del figlio. La principessa Mette-Marit cancella tutti gli impegni pubblici X Leggi anche › Riparte “Un giorno in pretura”, con il processo per l’omicidio di Nada Cella avvenuto a Chiavari nel 1996 In scaletta anche tutte le fasi del processo al vicecommissario Giampiero Gualandi, che deve rispondere del reato di omicidio volontario aggravato per aver sparato e ucciso, due anni fa a Bologna, la sua giovane amante e collega Sofia Stefani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella puntata di stasera la seconda parte del processo per l'omicidio di Nada Cella e il delitto della vigilessa Sofia Stefani

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