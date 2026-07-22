Un’ordinanza firmata dal sindaco di Alto Reno Terme vieta il calcio in piazza Smeraldi. La decisione ha suscitato reazioni di protesta tra i cittadini e gli appassionati di calcio, che avevano l’abitudine di giocare in quella zona. La misura è stata presa per motivi di sicurezza e per evitare incidenti o danni alla pubblica proprietà. La decisione è entrata in vigore immediatamente.

L’ordinanza firmata dal sindaco di Alto Reno Terme, Giuseppe Nanni, farà fischiare le orecchie a Roberto Baggio, Francesco Totti e Alessandro Del Piero. Già, perché il primo cittadino ha vietato di giocare a calcio in piazza Smeraldi, nel centro di Porretta Terme. “Il condominio, dopo il voto dell’assemblea, ha insistito con la richiesta di emanare questa ordinanza, perché era stata rotta una vetrina di un negozio sotto al portico – spiega Nanni –. I bambini e i ragazzini usano le colonne del portico come pali e tirando pallonate forti, qualcosa può succedere. Per me è stata una decisione non piacevole e sicuramente i bimbi più piccoli non saranno coinvolti dai controlli”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Vietato il Calcio in Piazza Smeraldi: Ordinanza del Sindaco di Alto Reno Terme Scatena Polemiche

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