Presenza di escherichia coli vietato fare il bagno in mare a Barletta | l’ordinanza del sindaco
Il sindaco di Barletta ha bloccato temporaneamente le attività di balneazione nel tratto di mare di Ponente, dopo che le analisi hanno rilevato valori oltre i limiti di escherichia coli ed enterococchi. La decisione è stata presa a seguito dei risultati delle analisi microbiologiche effettuate nel tratto interessato dall’immissione del canale H. Il divieto rimarrà in vigore fino a nuove verifiche e alla messa in sicurezza dell’area.
Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ha disposto il divieto "temporaneo di balneazione nel tratto costiero di Ponente interessato dall'immissione del canale H" dopo che le analisi hanno accertato il superamento dei valori microbiologici relativi a escherichia coli ed enterococchi. Per Goletta Verde quella zona è "fortemente inquinata". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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