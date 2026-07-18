Presenza di escherichia coli vietato fare il bagno in mare a Barletta | l’ordinanza del sindaco

Notizia in breve

Il sindaco di Barletta ha bloccato temporaneamente le attività di balneazione nel tratto di mare di Ponente, dopo che le analisi hanno rilevato valori oltre i limiti di escherichia coli ed enterococchi. La decisione è stata presa a seguito dei risultati delle analisi microbiologiche effettuate nel tratto interessato dall’immissione del canale H. Il divieto rimarrà in vigore fino a nuove verifiche e alla messa in sicurezza dell’area.