Il sindaco di Alto Reno Terme ha firmato un’ordinanza che vieta di giocare a calcio in piazza. La norma prevede sanzioni fino a 500 euro per chi viola il divieto. La decisione è stata comunicata ieri e riguarda tutte le aree pubbliche della città. Nessuna eccezione è prevista e le forze dell’ordine hanno il compito di far rispettare la misura. La misura entrerà in vigore immediatamente.

Alto Reno Terme (Bologna), 11 luglio 2026 – L’ordinanza firmata dal sindaco di Alto Reno Terme, Giuseppe Nanni, farà fischiare le orecchie a Roberto Baggio, Francesco Totti e Alessandro Del Piero. Già, perché il primo cittadino ha vietato di giocare a calcio in piazza Smeraldi, nel centro di Porretta Terme. E gli ex fenomeni azzurri hanno sempre raccontato di essere cresciuti (e diventate leggende del pallone) grazie alle intere giornate impiegate proprio a giocare a calcio nelle strade e nelle piazze dei loro paesi e città. Insomma, il primo pensiero che sorge scoprendo questa ordinanza dell’Appennino bolognese si associa subito al declino, ormai noto e duraturo, del calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco: “Vietato giocare a calcio in piazza”. Multa fino a 500 euro per chi trasgredisce l’ordinanza

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