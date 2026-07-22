Vietare i telefoni a scuola funziona?

Alcuni studi sulle scuole che hanno vietato l’uso dei cellulari mostrano risultati contrastanti. In alcune scuole, la frequentazione e l’attenzione degli studenti sono aumentate, mentre in altre non ci sono stati cambiamenti significativi. Le ricerche più approfondite evidenziano che i risultati variano molto a seconda delle modalità di applicazione del divieto e del contesto scolastico. Non esiste, quindi, una risposta univoca sulla sua efficacia.

Se mettiamo insieme le ricerche più rigorose sui divieti dei cellulari a scuola, l’elemento più stridente probabilmente è che spesso dicono cose opposte. L’unico vero test randomizzato, su 17mila studenti universitari nell’India orientale, ha notato un salto di qualità significativo per chi non usava più il telefono; lo studio più ampio per numero di scuole coinvolte, 40mila istituti secondari statunitensi, ha concluso che le variazioni nei voti erano trascurabili o addirittura negative. Stesso oggetto, criteri diversi, esiti discordanti. “Alcuni studi rilevano miglioramenti accademici modesti, altri un peso praticamente nullo, anche quando l’uso dei telefoni è diminuito in modo drastico. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Divieto CELLULARI a SCUOLA: ORA PARLO IO

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