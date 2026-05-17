Mercato clandestino nel carcere di Opera a Milano come funziona | telefoni a 2mila euro hashish a 100
All’interno di un carcere di Milano, è stato individuato un mercato illecito che gestisce la vendita di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti. I telefoni vengono venduti a circa 2.000 euro ciascuno, mentre un grammo di hashish viene venduto a circa 100 euro. Le autorità hanno scoperto un sistema di scambio e distribuzione gestito all’interno delle mura carcerarie, con canali di approvvigionamento e vendita che coinvolgono detenuti e soggetti esterni. La scoperta ha portato a interventi delle forze dell’ordine per il controllo e il sequestro delle apparecchiature e delle sostanze.
È stato scoperto un "bazar" clandestino di telefoni e droga all'interno del carcere milanese di Opera: telefoni venduti a 2mila euro, fino a 100 euro per un grammo di hashish. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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