VIDEO NAS | scoperto un ambulatorio abusivo tre cuccioli senza vita

I Carabinieri del NAS hanno scoperto un ambulatorio abusivo dove sono stati trovati tre cuccioli senza vita. La scoperta si inserisce in una vasta operazione nazionale di controlli sulla filiera del pet food, condotta con il supporto del Ministero della Salute. Tra i casi più rilevanti, anche la provincia di Avellino. I controlli hanno portato al sequestro di materiali e all’identificazione di attività non autorizzate. Nessuna informazione su eventuali denunce o interventi successivi.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è anche la provincia di Avellino tra i casi più rilevanti emersi nell’ambito della campagna nazionale di controlli condotta dai Carabinieri del NAS sulla filiera del pet food, promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute d’intesa con il Ministero della Salute. L’operazione, svolta tra il 23 marzo e il 30 giugno, ha interessato l’intero territorio nazionale con verifiche mirate sulla vendita di alimenti destinati agli animali da compagnia, sia nei punti vendita fisici che attraverso il commercio online. Nel corso delle attività ispettive, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno denunciato due persone per esercizio abusivo della professione veterinaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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