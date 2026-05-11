Brusimpiano scoperto allevamento abusivo di cani tra sporcizia e denutrizione | salvati 40 cuccioli
A Brusimpiano sono stati scoperti circa quaranta cuccioli di razza yorkshire e maltese allevati in condizioni igieniche molto precarie. Gli animali presentavano segni di denutrizione e sporcizia e sono stati trovati senza microchip, vaccinazioni o pedigree. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al salvataggio dei cani, che si trovavano in un allevamento abusivo. L’attività è stata interrotta e sono state avviate le procedure legali.
Brusimpiano (Varese), 11 maggio 2026 – Una quarantina di cagnolini yorkshire e maltese allevati in condizioni igieniche drammatiche e messi in vendita online come cani di razza, nonostante fossero privi di microchip, vaccinazioni e pedigree. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Varese, con il supporto del Dipartimento Veterinario di Ats Insubria. in un allevamento abusivo individuato a Brusimpiano. L’operazione ha portato alla denuncia di due donne italiane per maltrattamento e abbandono di animali e al sequestro dei quattro zampe. Sporcizia e denutrizione. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la struttura, specializzata nell'allevamento di cani di razza yorkshire e maltese, sarebbe stata gestita senza le necessarie autorizzazioni amministrative e in violazione delle norme sanitarie previste.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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