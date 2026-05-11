Quaranta cuccioli in gabbia tra escrementi e rifiuti | scoperto allevamento abusivo di cani

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I militari della guardia di finanza di Varese hanno scoperto un allevamento abusivo di cani nel comune di Brusimpiano, dove sono stati trovati quarantuna cuccioli rinchiusi in gabbie in condizioni igieniche precarie. Gli animali erano tra escrementi e rifiuti, alcuni presentavano lesioni e mostravano segni di denutrizione. L’operazione ha portato al sequestro degli animali, prevalentemente di razza Yorkshire e maltese.

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Animali in gabbia tra escrementi e rifiuti, denutriti e con lesioni diffuse. I militari della guardia di finanza di Varese hanno scoperto nel comune di Brusimpiano un allevamento abusivo di cani, prevalentemente di razza Yorkshire e maltese. La struttura era gestita senza alcun tipo di.🔗 Leggi su Today.it

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Allevamento abusivo lager: 40 cuccioli in gabbia tra escrementi e rifiuti

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