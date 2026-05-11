Quaranta cuccioli in gabbia tra escrementi e rifiuti | scoperto allevamento abusivo di cani

I militari della guardia di finanza di Varese hanno scoperto un allevamento abusivo di cani nel comune di Brusimpiano, dove sono stati trovati quarantuna cuccioli rinchiusi in gabbie in condizioni igieniche precarie. Gli animali erano tra escrementi e rifiuti, alcuni presentavano lesioni e mostravano segni di denutrizione. L’operazione ha portato al sequestro degli animali, prevalentemente di razza Yorkshire e maltese.

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