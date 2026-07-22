video napoli arezzo le aspettative dei tifosi per il debutto di allegri

Alle 18, sul campo di Carciato, si svolge la prima amichevole estiva della squadra di Allegri contro l'Arezzo. La partita segna l'inizio della stagione per i calciatori azzurri. I tifosi sono presenti per assistere al debutto del nuovo allenatore e alla prima uscita ufficiale della squadra in questa fase preparatoria. La partita è valida come primo test per valutare le condizioni e le strategie della squadra.

Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli-Arezzo apre ufficialmente la stagione degli azzurri. Alle 18, sul campo di Carciato, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà la sua prima amichevole estiva. In attesa del fischio d’inizio abbiamo raccolto le impressioni e le aspettative dei tifosi presenti in Trentino. Prima amichevole Napoli Arezzo, cresce l’attesa a Dimaro. Tra entusiasmo, curiosità e grandi aspettative, i sostenitori azzurri hanno raccontato cosa si aspettano da questa prima amichevole: c’è chi vuole vedere subito un Napoli organizzato e intenso, chi è curioso di osservare i giovani azzurri e chi, più semplicemente, non vede l’ora di rivedere la squadra in campo dopo la pausa estiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Temi più discussi: Napoli-Arezzo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole; Napoli-Arezzo: orario, probabile formazione e dove vederla in tv; Napoli-Arezzo, dove vedere la partita in tv e in streaming; Napoli-Arezzo, la prima amichevole in ritiro a Dimaro: dove vederla in tv e streaming.

IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI DI OGGI - 22 LUGLIO 16:00 - Bologna-Heidenheim (Dazn) 16:30 - Frosinone-Frosinone Primavera 17:00 - Sassuolo-Padova 17:30 - Lecce-Timisoara (TeleRama) 17:30 - Torino-Alcione Milano (Dazn) 18:00 - Napoli-Are x.com

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