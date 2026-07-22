Il Napoli si prepara a giocare la prima amichevole estiva contro l’Arezzo, con il modulo 4-3-3 che si sta definendo. La vigilia dell’incontro è stata influenzata da un improvviso stato influenzale che ha colpito il tecnico, Allegri. L’allenatore sta recuperando e il team si sta concentrando sulla preparazione tattica e sugli schemi. La partita rappresenta il primo test ufficiale della nuova stagione.

Il Napoli è pronto a inaugurare la nuova stagione con la prima amichevole estiva contro l’Arezzo. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta una vigilia particolare, segnata da un improvviso stato influenzale che ha colpito Massimiliano Allegri. Il tecnico non ha potuto dirigere la seduta pomeridiana di allenamento e, di conseguenza, è stato annullato anche il tradizionale incontro tra lo staff tecnico e i tifosi in Piazza Madonna della Pace. L’obiettivo, però, è quello di recuperare in tempo per guidare la squadra nel test in programma alle ore 18 allo stadio Comunale di Carciato. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, i primi cinque giorni di ritiro hanno già offerto indicazioni significative sul nuovo corso tecnico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, debutto per Allegri contro l’Arezzo: il 4-3-3 prende forma tra entusiasmo e nuovi principi”

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