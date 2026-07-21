Tempo di lettura: 3 minuti La prima volta non si scorda mai e come per quasi tutti gli allenatori, che si sono succeduti negli ultimi quindici anni alla guida del Napoli, anche quest’anno il debutto sarà alla SKI.IT Arena di Dimaro Folgarida: stavolta sarà Max Allegri a guidare per la prima volta la sua squadra nell’ amichevole contro l’Arezzo (calcio d’inizio alle 18, diretta tv in pay per view a 9,99 euro su Sky, Dazn e One Football). A bordo campo è atteso anche il presidente Aurelio De Laurentiis giunto ieri sera in Val di Sole. Cresce l’attesa dell’esordio e corre la vendita dei biglietti: i tagliandi sono ancora in vendita online e presso l’ufficio turistico del Comune di Dimaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Napoli, domani il debutto contro l’Arezzo: per mister Allegri sarà la sua “prima volta” in azzurro

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IL NAPOLI FA SUL SERIO: ecco come si allenano gli azzurri

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