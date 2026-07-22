In consiglio comunale, si è discusso sulla regolamentazione della nuova viabilità a Monticchiello. L’opposizione ha criticato la decisione, definendola inutile, mentre la maggioranza ha difeso l’intervento. La polemica tra le parti prosegue senza che siano state prese decisioni definitive. La questione rimane aperta, con i consiglieri che continuano a confrontarsi sulla gestione del traffico nel centro storico.

La regolamentazione della nuova viabilità a Monticchiello continua a tener banco tra la maggioranza, che difende il suo operato, e l’opposizione che sostiene il contrario. Il tema della divergenza tra le parti politiche che siedono in consiglio comunale a Pienza sta sull’informazione ai cittadini delle innovazioni al traffico, che secondo l’opposizione sarebbe mancanta. La maggioranza, invece, definisce la questione, secondo le parole di Andrea Giorgi, capogruppo de La Piazza, una "polemica strumentale". "Fa sorridere - aggiunge Giorgi - che l’opposizione gridi al colpo di mano, quando l’intero iter è nato proprio da un loro atto ufficiale.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viabilità, scontro in consiglio: "Opposizione, polemica inutile"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Via Corridoni, scontro sulla "doppia" ciclabile. L'opposizione: "Meno posti auto per un doppione inutile"Nel tratto tra via Decio Raggi e viale Due Giugno di viale Corridoni, sono state installate nuove piste ciclabili.

Leggi anche: Fondi ex Fcu, è scontro in Consiglio. L’opposizione: "Siamo un ramo secco"

Temi più discussi: Viabilità, scontro in consiglio: Opposizione, polemica inutile; Un mese di cantieri nel cuore del borgo, disagi in vista; Sicurezza stradale a Colli Portuensi: scontro in consiglio e l'ipotesi di una nuova ciclabile; Decimomannu, è ancora scontro su via Nazionale: Mezzi pesanti incastrati e commercianti in ginocchio. I lavori vanno avanti: arriva la nuova rotatoria.

Porta Ovest, via libera del consiglio alle opere di viabilità: scontro De Luca-opposizione ift.tt/qS9lY4z ift.tt/AQDyNwW x.com

I disagi della viabilità, il confronto in ConsiglioLa questione traffico al centro del dibattito, con le minoranze che chiedono chiarimenti alla Giunta regionale sulla sovrapposizione dei lavori. E intanto è stato annunciato lo stop ad alcuni cantieri ... rainews.it

Porta Ovest, via libera del consiglio alle opere di viabilità: scontro De Luca-opposizioneVia libera della maggioranza, astenuti Zambrano e Naddeo, contrario il centrodestra. De Luca: Rischiamo di perdere 43 milioni, non possiamo perdere neanche un minuto ... salernotoday.it