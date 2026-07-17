Fondi ex Fcu è scontro in Consiglio L’opposizione | Siamo un ramo secco

Da lanazione.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Consiglio si è aperto un confronto acceso sui fondi ex Fcu. L’opposizione ha definito la situazione come un “ramo secco” e ha chiesto formalmente un’audizione in commissione per l’assessore regionale ai trasporti. Contestualmente, è stato inviato un invito parallelo per discutere delle modalità di gestione e destinazione delle risorse. La discussione prosegue senza una conclusione immediata.

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La richiesta formale di audizione in commissione consiliare per l’assessore regionale ai trasporti De Rebotti, e un invito parallelo all’amministratore unico di Umbria Tpl Mobilità, Giacchetti: saranno questi i primi passi concreti dell’amministrazione comunale dopo lo sblocco dei 55 milioni di euro destinati al ripristino e all’ammodernamento della tratta ferroviaria della ex Fcu tra Città di Castello e Sansepolcro. L’obiettivo è duplice: ottenere tempi certi per la riapertura dei binari e fare un punto complessivo sullo stato del trasporto pubblico dell’Alta Valle del Tevere, sia su ferro che su gomma. La decisione è stata annunciata in consiglio comunale dall’assessore ai trasporti Rodolfo Braccalenti, nel rispondere a un’interrogazione del capogruppo di Castello Civica, Andrea Lignani Marchesani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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