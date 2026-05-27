Via Corridoni scontro sulla doppia ciclabile L' opposizione | Meno posti auto per un doppione inutile
Nel tratto tra via Decio Raggi e viale Due Giugno di viale Corridoni, sono state installate nuove piste ciclabili. L'intervento ha suscitato polemiche in Consiglio comunale, con alcuni esponenti che criticano la riduzione degli spazi destinati alle auto, ritenendo che la doppia pista ciclabile sia superflua. La discussione riguarda la compatibilità tra mobilità sostenibile e il mantenimento dei posti auto esistenti.
Nuove piste ciclabili e mobilità sostenibile continuano ad accendere il dibattito politico in città. Al centro dell'ultima discussione in Consiglio comunale è finito il recente intervento su viale Corridoni, nel tratto compreso tra via Decio Raggi e viale Due Giugno. Attraverso un question time. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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