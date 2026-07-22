Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 20 | 25

Notizia in breve

Un incidente si è verificato sulla provinciale 207, causando disagi alla viabilità. La segnalazione è stata diffusa dalla rete di Astral infomobilità alle 20:25 del 22 luglio 2026. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause dell’incidente. La zona interessata sta vivendo rallentamenti e code, con le autorità che monitorano la situazione. La viabilità nella zona rimane sotto osservazione fino a quando non sarà ripristinato il traffico normale.