Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 20 | 25
Un incidente si è verificato sulla provinciale 207, causando disagi alla viabilità. La segnalazione è stata diffusa dalla rete di Astral infomobilità alle 20:25 del 22 luglio 2026. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause dell’incidente. La zona interessata sta vivendo rallentamenti e code, con le autorità che monitorano la situazione. La viabilità nella zona rimane sotto osservazione fino a quando non sarà ripristinato il traffico normale.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con incidente sulla provinciale 207 via dei Laghi chilo qualità a Rocca di Papa code da via dei Colli all'intersezione con via Ariccia attivo il senso unico alternato andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna un incidente all'altezza della Rustica crea code dalla Tiburtina risolto invece l'incidente in galleria Appia alla circolazione è scorrevole in carreggiata esterna traffico rallentato dalla Roma Fiumicino alla Colombo sul tratto Urbano della A24 per traffico verso raccordo anulare si sta in coda da Tor Cervara sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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