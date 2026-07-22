Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 del 22 luglio 2026, la rete di viabilità della regione Lazio, in particolare sul Raccordo anulare, è stata aggiornata dall'Astral infomobilità. La comunicazione riguarda lo stato del traffico e eventuali disagi sulla strada, fornendo informazioni in tempo reale ai cittadini. La gestione delle condizioni di circolazione viene monitorata e comunicata periodicamente attraverso i canali ufficiali dell'ente regionale.

Astral infomobilità Buongiorno e buon mercoledì dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio con sede gode sul Raccordo Anulare in interna tra la diramazione Roma sud e Appia mentre in esterna si registra un auto in coda tra Prenestina e l'allaccio con la Roma Teramo ci spostiamo a sud della capitale sulla via Pontina prime code Pomezia Castel Romano in direzione della capitale sempre verso il centro sulla via Flaminia auto in coda tra il raccordo anulare via dei due volte in direzione del centro per il trasporto pubblico capitolino ricordiamo che sono attivi i cantieri nella stazione Lepanto della metro Apri... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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