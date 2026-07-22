Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 22 luglio 2026, il traffico sul Raccordo Anulare a Roma risultava intenso, secondo il servizio Astral Infomobilità della Regione Lazio. La viabilità mostrava rallentamenti e code in varie tratte dell'anello stradale, senza segnalare incidenti o lavori in corso. La situazione era monitorata per tutta la giornata, con aggiornamenti forniti regolarmente dalla piattaforma ufficiale.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio consueta traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla via del mare e proseguendo code dalla Pontina alla diramazione Roma Sud in carreggiata interna code dalla Cassia bis alla Maria più avanti dalla Nomentana alla Prenestina sul tratto Urbano della A24 per traffico intenso verso raccordo anulare code dal bivio per la tangenziale est a via Togliatti è più avanti Cervara al Raccordo Anulare sulla a91 Roma Fiumicino in uscita dalla città chiude dalla Colombo al ponte della Magliana su via... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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