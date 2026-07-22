Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 16 | 25

Notizia in breve

Alle 16:25 di oggi, un incidente sull'autostrada Firenze è stato risolto, secondo il servizio di Astral infomobilità della Regione Lazio. La viabilità è tornata alla normalità dopo l'intervento. Nessun dettaglio sulle cause o sui feriti è stato fornito. La circolazione sulla strada è ripresa senza ulteriori disagi.