Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 16 | 25
Alle 16:25 di oggi, un incidente sull'autostrada Firenze è stato risolto, secondo il servizio di Astral infomobilità della Regione Lazio. La viabilità è tornata alla normalità dopo l'intervento. Nessun dettaglio sulle cause o sui feriti è stato fornito. La circolazione sulla strada è ripresa senza ulteriori disagi.
Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sull'autostrada Firenze Roma Al km 526 la circolazione scorrevole dal bivio per la diramazione Roma Nord a Ponzano Romano in direzione Firenze traffico sul Raccordo Anulare carreggiata esterna si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla via del Mare proseguendo si rallenta dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud in carreggiata interna cute dalla sala Salaria sul tratto Urbano della A24 per traffico intenso cute dal bivio per la tangenziale est da Portonaccio Verso il raccordo anulare sulla statale Pontina in direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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