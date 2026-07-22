Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 13 | 25
Alle 13:25 di oggi, il traffico sulla consolare in entrata verso la città è fluido. Le strade principali mostrano una circolazione senza intoppi, senza incidenti o rallentamenti segnalati. La viabilità sembra regolare anche sulle arterie secondarie, con nessuna congestione evidente. La situazione rimane stabile, senza variazioni rispetto alle ore precedenti. Le autorità monitorano costantemente la rete stradale, garantendo un flusso regolare del traffico in tutta la zona.
nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio traffico scorrevole sulle consolare in entrata verso il centro comprese le carreggiate del grande raccordo anulare solo dei lavori che creano dei rallentamenti altezza galleria Appia in carreggiata interna sempre lavori presente su via dei Laghi dove anche qui creano qualche disagio alla viabilità nelle due direzioni altezza via Mura dei Francesi IP nel trasporto ferroviario Ricordiamo lo sciopero che partirà domani alle ore 21 per terminare alla stessa ora Di venerdì 24 luglio mettere a rischio alcuni treni alta velocità e treni regionali con attive... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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